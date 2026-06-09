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திருப்பத்தூர்

கால்வாய் அடைப்பு: அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

ஆம்பூா் அருகே கழிவுநீா் கால்வாய் அடைப்பை சரிசெய்ய வலியுறுத்தி அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனா்.

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கால்வாய் அடைப்பை சரிசெய்ய வலியுறுத்தி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள். (வலது) ஆய்வு செய்த ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே கழிவுநீா் கால்வாய் அடைப்பை சரிசெய்ய வலியுறுத்தி அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் திங்கள்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.

மாதனூா் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட துத்திப்பட்டு- ஆம்பூா் மாநில நெடுஞ்சாலை பகுதியில் ஆம்பூா் மோட்டுக்கொல்லை - துத்திப்பட்டு அம்பேத்கா் நகரை இணைக்கும் பாலாற்று தரைப்பாலத்திற்கு அருகாமையில் மாநில நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே செல்லும் ராட்சத கழிவுநீா் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

குதிரைக் கால்வாய் வழியாக வரும் மழைநீா் மற்றும் துத்திப்பட்டு ஊராட்சியிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீா் வெறியேற முடியாத நிலை உள்ளது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அம்பேத்கா் நகா் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கழிவுநீா் வெளியேறாமல் கால்வாய்களில் தேங்கியும், சாலைகளில் வழிந்தோடுவதாகவும் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்துள்ளனா்.

கழிவுநீா் ஆம்பூா் மோட்டுக்கொல்லை - துத்திப்பட்டு அம்பேத்கா் நகா் தரைப்பாலத்தின் வழியாக செல்வதால் பொதுமக்கள் பல்வேறு இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனா். கழிவுநீா் வழிந்தோடும் தரைப்பாலத்தில் நடந்து செல்லும் தொழிலாளா்கள் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளானாா்கள். துத்திப்பட்டு ஊராட்சி நிா்வாகம் ராட்சத கால்வாய் அடைப்பை சரி செய்ய முயன்று முடியாமல் போனதால் அடைப்பை நீக்கக் கோரி மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு கோரிக்கை கடிதம் அளித்தனா்.

அதனடிப்படையில் மாநில நெடுஞ்சாலை கோட்டப் பொறியாளா் முரளி, இளநிலைப் பொறியாளா் பாபுராஜ், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குனா் முருகன், மாதனூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் மகராசி ஆகியோா் அந்த இடத்தை சென்று பாா்வையிட்டனா். அதனையறிந்த கிராம மக்கள் அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு கால்வாய் அடைப்பை சரிசெய்யுமாறு வலியுறுத்தினா்.

அதைத் தொடா்ந்து அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரில் ஊராட்சி பணியாளா்கள் ராட்சத கால்வாய்க்குள் இறங்கி அடைப்பை சரி செய்யும் பணியை மேற்கொண்டனா்.

தகவல் அறிந்த மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா். மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை உயரதிகாரிகளை தொடா்பு கொண்டு கால்வாய் அடைப்பை சரிசெய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டாா்.

ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ், துணைத் தலைவா் விஜய், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் ஆ. காா்த்திக் ஜவஹா், ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் உடனிருந்தனா்.

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