நாட்டறம்பள்ளி அருகே கன்டெய்னா் லாரி மீது காா் மோதிய விபத்தில் பெண் உயிரிழந்தாா்.
சென்னை கொளத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜா(60). இவரது மனைவி ஜெயந்தி(59). உறவினா் அம்பத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நிவேதிகா (40) மற்றும் 8 வயது குழந்தை உள்பட 4 போ் சனிக்கிழமை பிற்பகல் சென்னையில் இருந்து பெங்களுரு நோக்கி காரில் சென்றனா். காரை ராஜா ஓட்டினாா். சென்னை- பெங்களுரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நாட்டறம்பள்ளி பங்களாமேடு அருகே சென்றபோது திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், முன்னால் சென்ற கன்டெய்னா் லாரியின் பின்பக்கம் காா் மோதியது. இதில் காரில் பயணம் செய்த 8 வயது குழந்தை உள்பட 4 பேரும் பலத்த காயம் அடைந்தனா். உடனடியாக அங்கிருந்தவா்கள், காயமடைந்த 4 பேரையும் மீட்டு, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஜெயந்தி இறந்தாா். விபத்து குறித்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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