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திருப்பத்தூர்

தற்கொலைக்கு முயன்றவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

ஆம்பூரில் தற்கொலைக்கு முயன்ற ஆட்டோ ஓட்டுநா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூரில் தற்கொலைக்கு முயன்ற ஆட்டோ ஓட்டுநா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

ஆம்பூா் எஸ்.கே. ரோடு சாய்பாபா கோவில் தெருவை சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் முருகன் (41). இவருக்கு மனைவி உஷாராணி, 3 குழந்தைகள் உள்ளனா். கணவன், மனைவிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் அவா் தன்னுடைய வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா்.

உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். ஆம்பூா் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.

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