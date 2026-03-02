Dinamani
திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவி அளிப்பு

வாணியம்பாடி அடுத்த எம். கிருஷ்ணாவரம் மற்றும் நீலிக்கொல்லை பகுதிகளில் குடியிருப்புகளுக்கு

News image
மனுக்களை பெற்ற திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா்: வாணியம்பாடி அடுத்த எம். கிருஷ்ணாவரம் மற்றும் நீலிக்கொல்லை பகுதிகளில் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் சூரிய ஒளி மின்சார தொழிற் சாலையால் நிலத்தடி நீா் வெகுவாக குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது என கிராம மக்கள் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா்.

திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. தலைமை வகித்த ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்று அதிகாரிகளிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.

இதில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன்,மாவட்ட திட்ட இயக்குநா் உமாமகேஸ்வரி, வருவாய் கோட்டாட்சியா் பூசண்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

மரிமானிகுப்பம் ஊராட்சி மக்கள் அளித்த மனு; வாணியம்பாடி அடுத்த மரிமானிகுப்பம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட மரிமானிக்குப்பம், நீலிக்கொல்லை, எம். கிருஷ்ணாவரம் பூங்காநகா், கந்தப்பனூா், ஓமகுப்பம், கொல்லக்கொட்டாய், ஆகிய பகுதிகளில் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் வசிக்கின்றனா். இவா்கள் விவசாயத்தை முக்கிய வாழ்வாதாரமாக கொண்டு ஆடு, மாடு வளா்த்தல் தொழிலை செய்து வருகிறோம். குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் சிலா் 100 ஏக்கரில் 3 யூனிட் சூரிய ஒளி மின்சாரம் உற்பத்திக்கான தொழிற்சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். சூரிய ஒளி மின்சார தொழிற் சாலையால் நிலத்தடி நீா் வெகுவாக குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு குடிநீா் மாசுபடும் அபாயம் உள்ளது. அதை ஆட்சியா் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்

கரிராமன் வட்டம் பொது மக்கள் அளித்த மனு:

நாங்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி கேட்டு மனு அளித்து வருகிறோம். எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே எங்களுக்கு சாலை அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைத்தலைவா் ராஜபெருமாள் தலைமையில் அளித்த மனு: ஆலங்காயம் அடுத்த பூங்குளம் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது. இதனால் நெல், மா, வாழை உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிா்கள் சேதம் அடைந்தன. இந்த சேதங்களை அதிகாரிகள் கணக்கெடுத்து அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அதற்கான நிவாரணம் இன்னமும் கிடைக்கவில்லை. எனவே அந்த நிவாரணத்தை விரைவில் பெற்றுத்தர வேண்டும்.

கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கந்திலி அடுத்த பெரியகரம் முத்தாகவுண்டனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சதீஷ்குமாா் (65) என்ற மாற்றுத்திறனாளி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தை கண்டித்து ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்ட அரங்கின் நுழைவு வாயிலில் அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா் கூறுகையில், நான் ஒரு காலை இழந்த மாற்றுத்திறனாளி. பெட்டிக்கடை வைக்க ரூ. 1 லட்சம் கடன், மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ. 2,000 ,முன்று சக்கர பெட்ரோல் வாகனம் கேட்டு விண்ணப்பித்து பல மாதங்கள் ஆகியும் இதுவரை வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருகின்றனா் என்றாா்.

அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் கண்ணன் அங்கு வந்து சதீஷ்குமாா் விண்ணப்பித்த லோனுக்கு முதல் கட்டமாக அவரது வங்கி கணக்கிற்கு ரூ. 25 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்பட்டு உள்ளது என அதற்கான ஆவணங்களை அவரிடம் காட்டினாா். அதை ஏற்று மாற்றுத்திறனாளி சதீஷ்குமாா் தா்னாவை கைவிட்டு அங்கிருந்து சென்றாா்.

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

