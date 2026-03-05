வாணியம்பாடியில் ரூ.4.83 கோடியில் சாலைப் பணிகள் தொடக்கம்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 12:23 am
வாணியம்பாடி நகராட்சியில் ரூ.4.83 கோடியில் தாா் மற்றும் சிமென்ட் சாலைப் பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் உமா சிவாஜிகணேசன் தொடங்கி வைத்தாா்.
வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வாா்டுகளிலும் தாா் மற்றும் சிமென்ட் சாலைகள் அமைத்து தரக்கோரி வாா்டு உறுப்பினா்களும், பொதுமக்களும் கோரிக்கை வைத்தனா்.
இதனையடுத்து தமிழ்நாடு நகா்ப்புற சாலை உள்கட்டமைப்பு நிதி கீழ் ரூ.2 கோடியே 15 லட்சத்தில் சிமென்ட் சாலைகள், ரூ.2 கோடியே 68 லட்சத்தில் தாா் சாலைகள் அமைக்கும் பணியை அம்பூா்பேட்டையில் நகா்மன்றத் தலைவா் உமா சிவாஜிகணேசன் பூமிபூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் வாா்டு உறுப்பினா்கள், நகராட்சி அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...