குடியாத்தம் பகுதி தனியாா் பள்ளி, கல்லூரி பேருந்துகளை வருவாய் கோட்டாட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
குடியாத்தம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் சாா்பாக தனியாா் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் நிகழ்ச்சி குடியாத்தம் ராஜகோபால் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு, கீ.வ.குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சுமாா் 39 பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் 258 வாகனங்கள் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
குடியாத்தம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சுப்புலட்சுமி ஆய்வு மேற்கொண்டாா். டிஎஸ்பி சுரேஷ் உடனிருந்தாா். பள்ளி வாகனங்களின் தரச்சான்று தன்மை, இருக்கைகள், முதலுதவிப் பெட்டி, அவசர கால வழி உள்ளிட்டவை ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
குடியாத்தம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் சுந்தரராஜன், மோட்டாா் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் ராஜ்குமாா் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா். உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத 35 பள்ளி வாகனங்களின் தகுதி சான்று நீக்கப்பட்டது.