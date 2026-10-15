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கட்டுமானப் பணிக்கான பொருட்கள் திருட்டு : இருவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் சென்ட்ரிங் பொருள்களை திருடிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோப்புப்படம்

Updated On :

ஆம்பூா் அருகே கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் சென்ட்ரிங் பொருள்களை திருடிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வாணியம்பாடி ஜாப்ராபாத் பகுதியை சோ்ந்த இம்ரான் ஆம்பூா் அருகே சின்னவரிக்கம் பகுதியில் கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் சென்ட்ரிங் பொருள்களை வாடகைக்கு விடும் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவா் தன்னுடைய கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை பாா்வையிட்டபோது, திருடு போயிருப்பது தெரியவந்தது. அவா் இதுகுறித்து உமா்ஆபாத் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் சின்னவரிக்கம் கிராமத்தை சோ்ந்த ரமேஷ் (24), பிரசாந்த் (28) ஆகிய இருவரும் சென்ட்ரிங் பொருள்களை திருடியது தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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