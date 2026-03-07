Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
திருவள்ளூர்

25 இருளா் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1.84 லட்சத்தில் இலவச மீன் பிடி வலைகள்

25 இருளா் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1.84 லட்சத்தில் இலவச மீன் பிடி வலைகள்

News image
இருளா் குடும்பத்தினருக்கு மீன்பிடி வலைகளை வழங்கிய ஆட்சியா் மு.பிரதாப்.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 7:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில், 25 இருளா் குடும்பத்தினருக்கு இலவச மீன் பிடி வலைகளை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வழங்கினாா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் பழங்குடியின மீனவா்கள் பயன்பெறும் வகையில், பல்வேறு வகையான நலத் திட்டங்கள் ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இத்துறை சாா்பில் பொன்னேரி வட்டம், மெதூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த இருளா் குடும்பத்தினருக்கு மீன் பிடித்து வாழ்வாதாரம் பெறும் வகையில், மீன் பிடி வலைகள் வழங்கவும் முன்வந்தது.

அந்த வகையில், திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக கூட்டரங்கத்தில் இருளா் குடும்பத்தினருக்கு இலவச மீன் பிடி வலைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு, ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்து, 25 இருளா் குடும்பங்களைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு ரூ. 1.84 லட்சம் மதிப்பில் மீன்பிடி வலைகள் (கன்னி வலை, மீன் பிடி தள்ளுவலை) வழங்கினாா்.

ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை அலுவலா் செந்தில்குமாா் மற்றும் மெதூா் கிராம இருளா் பழங்குடியின மக்கள் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

ஏரிகளில் மீன் பிடி உரிமை குத்தகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ஏரிகளில் மீன் பிடி உரிமை குத்தகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

மாசி மகம் விழா: படகுகளில் எழுந்தருளிய உற்சவ மூா்த்திகள்

மாசி மகம் விழா: படகுகளில் எழுந்தருளிய உற்சவ மூா்த்திகள்

திருமழிசை பேருராட்சியில் ரூ.1.24 கோடியில் புதிய அலுவலகப் பணிகள்

திருமழிசை பேருராட்சியில் ரூ.1.24 கோடியில் புதிய அலுவலகப் பணிகள்

கலிங்கத்தின் கலங்கரை விளக்கம் தமிழகம்

கலிங்கத்தின் கலங்கரை விளக்கம் தமிழகம்

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு