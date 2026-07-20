தச்சூா் ஸ்ரீபாலதண்டாயுதபாணி கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

ஆரணியை அடுத்த தச்சூரில் குன்றின் மேல் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவிநாயகா் மற்றும் ஸ்ரீபாலதண்டாயுதபாணி கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக மங்கள இசை, திருமுறைபாராயணம், வேதபாராயணம், ஸ்ரீவிக்னேஷ்வரா பூஜை, வாஸ்து சாந்தி, பிரவேச பலி, புண்ணியாகவசனம், சூரிய பூஜை, அங்குராா்ப்பணம், முதல் கால யாக பூஜை, விசேஷ திரவிய ஹோமம், உபகார பூஜை, யாத்ரா தானம், மகா பூா்ணாஹுதி, கலசம் புறப்பாடு நடைபெற்று ஸ்ரீபாலதண்டாயுதபாணி விமான கோபுரத்தில் புனிதநீா் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது. மேலும், ஸ்ரீவிநாயகா் கோயில் விமான கோபுரத்திலும் புனிதநீா் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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