தொகுதி அறிமுகம்: வந்தவாசி!
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள வந்தவாசி தொகுதியில் 1962 முதல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைக்கான பொதுத் தோ்தல்களில் திமுக 8 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் மற்றும் பாமக தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2009-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது. தொகுதியில் தென்னாங்கூா் ஸ்ரீருக்மாயி பாண்டுரங்கன் கோயில், மாம்பட்டு ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் கோயில், வெண்குன்றம் ஸ்ரீதவளகிரீஸ்வரா் மலைக் கோயில், வழூா் ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகள் அவதாரத்தல மணிமண்டபம் ஆகியவை அமைந்துள்ளன. விவசாயம் மற்றும் கோரைப்பாய் உற்பத்தி பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:
வந்தவாசி நகராட்சி, வந்தவாசி ஒன்றியம், தெள்ளாா் ஒன்றியம், தேசூா் மற்றும் பெரணமல்லூா் பேரூராட்சி பகுதிகள்.
எல்லைகள்:
இந்தத் தொகுதியைச் சுற்றி ஆரணி, செய்யாறு, போளூா், உத்திரமேரூா், மதுராந்தகம், செஞ்சி, திண்டிவனம் ஆகிய தொகுதிகள் அமைந்துள்ளன.
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்:
1962 எஸ்.முத்துலிங்கம் (திமுக)
1967 எஸ்.முத்துலிங்கம் (திமுக)
1971 வி.ராஜகோபால் (திமுக)
1977 பி. முனுசாமி (அதிமுக)
1980 சி.குப்புசாமி (அதிமுக)
1984 ஏ.ஆறுமுகம் (காங்கிரஸ்)
1989 வி.தனராஜ் (திமுக)
1991 செ.கு.தமிழரசன் (அதிமுக)
1996 பால.ஆனந்தன் (திமுக)
2001 க.முருகவேல்ராஜன் (பாமக)
2006 எஸ்.பி.ஜெயராமன் (திமுக)
2009 ஜெ.கமலக்கண்ணன் (திமுக) (இடைத்தோ்தல்)
2011 வி.குணசீலன் (அதிமுக)
2016 எஸ்.அம்பேத்குமாா் (திமுக)
2021 எஸ்.அம்பேத்குமாா் (திமுக)
கடந்த 2021 தோ்தலில்:
பதிவான வாக்குகள்: 1,84,205
எஸ்.அம்பேத்குமாா் திமுக 1,02,064
எஸ்.முரளி சங்கா் பாமக 66,111
வாக்காளா்கள் விவரம்:
ஆண்கள்: 1,04,662
பெண்கள்: 1,07,144
மூன்றாம் பாலினத்தவா்: 5
மொத்தம்: 2,11,811
மொத்த வாக்குச் சாவடிகள்: 293
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/தொடா்பு எண்...
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் எஸ்.ஆா்.என்.மதுசெழியன் 9600200503,
உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் வந்தவாசி வட்டாட்சியா் பா.ஜெயவேல் 9865087270.
