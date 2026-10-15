The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

வந்தவாசியில் சமூக விழிப்புணா்வு பேரணி

அப்துல்கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி சமூக விழிப்புணா்வுப் பேரணி வந்தவாசியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

அப்துல்கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி சமூக விழிப்புணா்வுப் பேரணி வந்தவாசியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :

அப்துல்கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி சமூக விழிப்புணா்வுப் பேரணி வந்தவாசியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

வந்தவாசி அரிமா சங்கம், ஈகை தன்னாா்வ அமைப்பு மற்றும் எஸ்.ஆா்.ஐ. இண்டா்நேஷனல் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஆகியவை சாா்பில் இந்த பேரணி நடைபெற்றது.

பேரணியை அரிமா சங்க முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநா் வி.எஸ்.தளபதி தொடங்கிவைத்தாா்.

பள்ளி முதல்வா் வேதாம்பிகை சரவணன், அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் சதீஷ், ஜெயபிரகாஷ், விஜயன், கமலக்கண்ணன், ஈகை அமைப்பின் நிா்வாகிகள் கேசவராஜ், வசீகரன் மற்றும் பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்

வந்தவாசி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகிலிருந்து தொடங்கிய பேரணி பஜாா் வீதி, தேரடி வழியாகச் சென்றது.

பேரணியில் மாணவா்கள் போதை ஒழிப்போம் உடல்நலம் காப்போம், மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் உள்ளிட்ட பதாகைகளை ஏந்திச் சென்றனா்.

பட விளக்கம்:

வந்தவாசியில் நடைபெற்ற சமூக விழிப்புணா்வு பேரணி.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணி

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வன விலங்கு வார விழா: நடுவட்டத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வன விலங்கு வார விழா: நடுவட்டத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

தேசத்திற்தான சமரசம் 3.0 விழிப்புணா்வுப் பேரணி

தேசத்திற்தான சமரசம் 3.0 விழிப்புணா்வுப் பேரணி

நான்குனேரியில் தூய்மை இந்தியா விழிப்புணா்வுப் பேரணி

நான்குனேரியில் தூய்மை இந்தியா விழிப்புணா்வுப் பேரணி

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies