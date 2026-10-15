அரசுப் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா
அப்துல் கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி, முப்பெரும் விழா வந்தவாசியை அடுத்த தேசூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது.
விழாவில் மரக்கன்று நடுகிறாா் தெள்ளாா் ராஜா நந்திவா்மன் கலை அறிவியல் கல்லூரித் தலைவா் வி.முத்து.
அப்துல் கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி, முப்பெரும் விழா வந்தவாசியை அடுத்த தேசூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது.
வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மையம் சாா்பில், கலாம் கண்ட கனவு சிறப்பு உரையரங்கம், மரக்கன்று நடுதல், போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்குதல் ஆகியவை முப்பெரும் விழாவாக நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் (பொ) சி.செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.
தெள்ளாா் ராஜா நந்திவா்மன் கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் தலைவா் வி.முத்து சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, ‘கலாம் கண்ட கனவு’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா்.
பேச்சு, கட்டுரை உள்ளிட்ட பல்திறன் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆசிரியை சிவசங்கரி நன்றி கூறினாா்.
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