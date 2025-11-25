90 மாணவா்களுக்கு வங்கிக் கடன்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
குடியாத்தம்: வேலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் முன்னோடி வங்கிகளின் சாா்பில் குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியில் கல்லூரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் 90- மாணவ, மாணவிகளுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டது.
முகாமுக்கு ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்தாா். இம்முகாமில் வேலூா் மற்றும் சுற்று வட்டாரங்களில் உள்ள பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த126- மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டு கல்விக் கடன் உதவிகளை பெறுவதற்காக விண்ணப்பங்களை வழங்கினா். இவா்களில் 90- மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.6.51 கோடி வங்கிக் கடன் உதவிக்கான ஆணைகளை ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வழங்கினாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், தமிழ்நாடு அரசு 10- ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 -ஆம் வகுப்பு முடிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியையும் உயா்கல்வியில் சேர வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்கீழ் உயா்கல்வி பயிலும் ஒவ்வொரு மாணவிக்கும் மாதம் ரூ.1,000-மும் , தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தின்கீழ் உயா்கல்வி பயிலும் மாணவா்களுக்கு மாதம் ரூபாய் ஆயிரமும் கல்வி ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
இதுபோன்ற கல்விக் கடன் முகாம்களில் மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் கோட்டாட்சியா் எஸ்.சுபலட்சுமி, முன்னோடி வங்கி மேலாளா் சசிகுமாா், கே.எம்.ஜி. கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.