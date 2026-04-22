தோ்தல் விதிமீறல் தொடா்பாக வந்த புகாா்களின் அடிப்படையில் வேலூா் மாவட்டத்தில் 69 புகாா்கள் மீது வழக்குப்புதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் புதன்கிழமை வேலூரில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -
தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த மாா்ச் 15-ஆம் தேதி முதல் இதுவரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சோதனைகளின் அடிப்படையில் ரூ.6 கோடியே 63 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 674 மதிப்பிலான பணம், பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் உரிய ஆவணங்கள் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு ரூ.ஒரு கோடியே 17 லட்சத்து 51 ஆயிரத்து 260 ரொக்கம், ரூ.29 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தோ்தல் விதிமீறல் தொடா்பாக சி-விஜில் செயலி மூலம் 130 புகாா்கள் பெறப்பட்டதில் 109 புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 69 புகாா்கள் மீது வழக்குப் பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வியாழக்கிழமை நடைபெறும் வாக்குப்பதிவையொட்டி வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 11,48,847 வாக்காளா்களில் 10,67,872 வாக்காளா்களுக்கு தகவல் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மாா்ச் 15 முதல் 21-ஆம் தேதி வரை தோ்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலா்கள் 5027 போ் தபால் வாக்குகளை செலுத்தியுள்ளனா். தவிர, மாற்றுத்திறனாளிகள், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், அத்தியாவசிய பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளா்கள் என மொத்தம் 3517 பேரும் தபால் வாக்குகளை செலுத்தியுள்ளனா்.
பாதுகாப்பு படை உள்ளிட்ட சேவை பணிகளில் உள்ள 5,972 பேருக்கு மின்னணு தபால் வாக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
