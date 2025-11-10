இளம்பெண்ணை மிரட்டி நகை, பணம் பறிப்பு: டிஎஸ்பி மகன் கைது
கோவை: கோவையில் ‘டேட்டிங் ஆப்’ மூலம் பழகிய இளம்பெண்ணை மிரட்டி நகை, பணம் பறித்த காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளரின் (டிஎஸ்பி) மகனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியைச் சோ்ந்த 25 வயது இளம்பெண் கோவையில் உள்ள பெண்கள் விடுதியில் தங்கி தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவா் கோவை ரேஸ்கோா்ஸ் காவல் நிலையத்தில் அண்மையில் புகாா் மனு அளித்தாா். அதில் அவா் கூறியிருப்பதாவது:
எனக்கும், கோவை ராமநாதபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தருண் (28) என்பவருக்கும் ‘டேட்டிங் ஆப்’ மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அவா் கடந்த 2-ஆம் தேதி மாலை தன்னை நேரில் பாா்க்க வேண்டும் என குறுஞ்செய்தி அனுப்பினாா். இதைத் தொடா்ந்து, நானும், அவரும் காரில் சென்றோம். க.க.சாவடி பகுதிக்கு அவா் என்னை அழைத்துச் சென்றாா்.
அந்தப் பகுதியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரிக்கு அருகே உள்ள குளக்கரை பகுதியில் காரை நிறுத்திய அவா் என்னிடம் இருந்த 3 பவுன் நகையை மிரட்டி பறித்துக் கொண்டனா். மேலும், ரூ. 90 ஆயிரத்தையும் அவரது வங்கிக் கணக்கு எண்ணுக்கு ஸ்கேன் செய்து மாற்றிக் கொண்டனா்.
பின்னா், என்னை காரில் அழைத்துக் கொண்டு வந்து இரவு 11 மணியளவில் கோவை-திருச்சி சாலையில் இறக்கிவிட்டாா். நள்ளிரவு ஆனதால் என்னை விடுதிக்குள் அனுமதிக்கமாட்டாா்கள் என தருணிடம் கூறினேன். அவா் எனது கைப்பேசி மூலம் தனியாா் தங்கும் விடுதியில் அறை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தாா். அவா் மீது நடவடிக்கை எடுத்து நகை, பணத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கூறுகையில், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவா் கோவை ராமநாதபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தனுஷ் (28). இவா் தருண் என்ற பெயரில் போலியான அடையாள அட்டை வைத்து அந்தப் பெண்ணை ஏமாற்றியுள்ளாா். தனுஷின் தந்தை திருச்சியில் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறாா். தனுஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி கைது செய்யப்பட்டாா் என்றனா்.