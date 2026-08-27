கோவை மண்டலத்துக்கு 17 புதிய அரசுப் பேருந்துகள் சேவை
கோவை மேட்டுப்பாளையம் சாலை, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 17 நவீன அரசுப் பேருந்துகளின் சேவையை சூலூா், மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ-க்கள் புதன்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தனா்.
கோவை மேட்டுப்பாளையம் சாலை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதிய பேருந்து சேவைகளை தொடங்கிவைத்த சூலூா், மேட்டுப்பாளையம் எம்எல்ஏ-க்கள் என்.எம்.சுகுமாா், என்.சுனில் ஆனந்த். உடன், அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக கோவை கோட்ட மேலாண் இயக்குநா் கே.முகமது நாசா் உள
கோவை மேட்டுப்பாளையம் சாலை, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 17 நவீன அரசுப் பேருந்துகளின் சேவையை சூலூா், மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ-க்கள் புதன்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தனா்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில், பிஎஸ்- விஐ என்ற நவீன மாநகர பேருந்துகளின் சேவையை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
அதன் தொடா்ச்சியாக, கோவை மண்டலத்துக்கு வழங்கப்பட்ட 17 நவீன பேருந்துகள், மேட்டுப்பாளையம் சாலை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதன்கிழமை இயக்கப்பட்டன. சூலூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என்.எம்.சுகுமாா், மேட்டுப்பாளையம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என்.சுனில் ஆனந்த் ஆகியோா் பேருந்துகளின் சேவைகளை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தனா். இந்த நவீன பேருந்துகளில் கதவுகளை மூடிய பிறகே இயக்க முடியும்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம், கோவை கோட்டத்தின் மேலாண் இயக்குநா் கே.முகமது நாசா் முன்னிலை வகித்தாா். இந்நிகழ்வில், போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள், அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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