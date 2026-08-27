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சின்ன வெங்காயம் விலை உயர வாய்ப்பு

பண்டிகை காலம் நெருங்குவதையொட்டி சின்ன வெங்காயம் விலை உயரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

அறுவடை செய்யப்பட்ட சின்ன வெங்காயம்.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:05 am IST

பண்டிகை காலம் நெருங்குவதையொட்டி சின்ன வெங்காயம் விலை உயரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

பல்லடம், பொங்கலூா் வட்டாரப் பகுதிகளில் வைகாசி பட்டத்தில் சாகுபடி செய்த சின்ன வெங்காயம் தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், கிலோவுக்கு ரூ.80 வரை விலை கிடைத்து வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக விலை வீழ்ச்சியால் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்த நிலையில், மழை மற்றும் தண்ணீா் பற்றாக்குறையால் நடப்பாண்டு சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது. இதனால் சந்தைக்கு வரத்து குறைந்து தற்போது சின்ன வெங்காயத்துக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது.

சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுதபூஜை, தீபாவளி காலத்தில் மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. தற்போது நல்ல விலை கிடைப்பதால் அறுவடை செய்யும் வெங்காயத்தை இருப்பு வைக்காமல் விவசாயிகள் உடனுக்குடன் விற்பனை செய்து வருகின்றனா்.

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