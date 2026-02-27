Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கோயம்புத்தூர்

சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, கோவை போக்ஸோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 6:50 pm

Syndication

சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, கோவை போக்ஸோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

கோவை நேருஜி நகரைச் சோ்ந்தவா் பண்ணாரி (55). இவரது பக்கத்து வீட்டில் மூதாட்டி ஒருவா் வசிக்கிறாா். வெளியூரில் வசிக்கும் இந்த மூதாட்டியின் 12 வயது பேத்தி இவரது வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் அந்த மூதாட்டி பால் வாங்க வெளியே சென்றிருந்தாா். அந்த நேரத்தில் சிறுமி தனியாக இருப்பதை அறிந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்த பண்ணாரி, சிறுமியை பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தியுள்ளாா். அப்போது, வீட்டுக்கு வந்த அவரது பாட்டி பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், கோவை கிழக்கு மகளிா் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து பண்ணாரியைக் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை கோவை போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பகவதி அம்மாள் முன்னிலையில் நடைபெற்று வந்தது.

இதில் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பண்ணாரிக்கு போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் பூா்ணிமாதேவி ஆஜரானாா்.

டிரெண்டிங்

சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு சாகும்வரை சிறை

சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு சாகும்வரை சிறை

போக்சோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

போக்சோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு