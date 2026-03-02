Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
கோயம்புத்தூர்

கோவையில் அருந்ததியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோவையில்

News image
கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அருந்ததியா் நல உரிமை சங்கத்தினா்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:45 pm

Syndication

கோவை: இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோவையில் அருந்ததியா்கள் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தமிழ்நாடு அருந்ததியா் நல உரிமைச் சங்கம் சாா்பில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பாக நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் ஏ.முருகன் தலைமை வகித்தாா்.

வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் இந்து அருந்ததியா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும், கோவை வடக்கு விளாங்குறிச்சி டாக்டா் அம்பேத்கா் நகரில் சத்துணவுக்கூட மேற்கூரையை கான்கிரீட்டில் அமைக்க வேண்டும், அதே பகுதியில் சமுதாய நலக்கூடம், பேருந்து வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.

விளாங்குறிச்சி லெனின் வீதியில் சமுதாய நலக்கூடம் அமைக்க வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், தமிழ்நாடு அருந்ததியா் நல உரிமைச் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சி.ரமேஷ், தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோா் மக்கள் நல உரிமை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஏ.மருதாசலம் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

கோவையில் உயா்நீதிமன்ற கிளை அமைக்க வேண்டும்

கோவையில் உயா்நீதிமன்ற கிளை அமைக்க வேண்டும்

நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பாரம்பரிய வைத்தியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பாரம்பரிய வைத்தியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

வளா்ச்சி பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்! கண்காணிப்புக் குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்!

வளா்ச்சி பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்! கண்காணிப்புக் குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்!

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு