Dinamani
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியாதமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வெப்ப நிலை உயர வாய்ப்புபுதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுஅரசு மருத்துவா்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்அதிகரிக்கும் ‘மெட்ராஸ் - ஐ’ பாதிப்பு - மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசிபிரிட்டன் கல்வி விசா: ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு தடைநேபாளத்தில் இன்று பொதுத்தோ்தல் - இளைஞா் புரட்சிக்குப் பிந்தைய முதல் வாக்குப்பதிவுரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்புஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியை நிறுத்தியது கத்தாா்: இந்திய விநியோகம் பாதிக்க வாய்ப்புமேற்காசிய போா்ப் பதற்றம்: இந்தியா்களுக்கு உதவ வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைப்புமாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறாா் நிதீஷ் குமாா்? இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புடி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!
/
கோயம்புத்தூர்

பொதுமக்கள், விவசாயிகள் எதிா்ப்பை மீறி கல்குவாரிகள் அமைக்க அனுமதிக்கக்கூடாது: பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் எம்எல்ஏ மனு

பொள்ளாச்சி அருகே பொதுமக்கள், விவசாயிகளின் எதிா்ப்பை மீறி 2 கல்குவாரிகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி மனு அளிக்கப்பட்டது.

News image
பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பொள்ளாச்சி அருகே பொதுமக்கள், விவசாயிகளின் எதிா்ப்பை மீறி 2 கல்குவாரிகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி மனு அளிக்கப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொள்ளாச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் வி.ஜெயராமன் புதன்கிழமை 2 மனுக்களை அளித்தாா்.

இதையடுத்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

தோ்தல் நெருங்கி வரும் கடைசி நேரத்தில் பொள்ளாச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கனிம வளக் கொள்ளைக்கு மாவட்ட நிா்வாகத்தைப் பயன்படுத்தி விவசாயிகள், பொதுமக்களின் எதிா்ப்பையும் மீறி 2 கல்குவாரிகளுக்கு உரிமம் வழங்க திமுக அரசு முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. கேரள மாநில எல்லைக்கு அருகில் உள்ள மண்ணூா் கிராமத்தில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆன்லைன் டெண்டரில் யாரும் பங்கேற்கக்கூடாது என்றும், குறிப்பிட்ட நபா்களுக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஓா் அமைச்சரின் வற்புறுத்தலின்பேரில் இந்த டெண்டா் நடைபெற்றுள்ளது.

கல்குவாரியைச் சுற்றியுள்ள 10 விவசாயிகள் இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து மனு அளித்த நிலையிலும் இந்த டெண்டா் நடைபெற்றுள்ளது. அதேபோல, புரவிபாளையம் கிராமத்தில் ஓா் அமைச்சா் பினாமி பெயரில் 100 ஏக்கா் நிலம் வாங்கி 20 ஏக்கரில் குவாரி அமைப்பதற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. எனவே விவசாயிகள், பொதுமக்களின் எதிா்ப்பை மீறி இந்த 2 கல்குவாரிகளுக்கும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது.

பொள்ளாச்சி நகராட்சி சாலையில் புதிதாக மனமகிழ் மன்றம் என்ற பெயரில் தனியாா் மதுபானக்கூடம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் அருகில் பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் உள்ளதால் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

ஆகவே, மதுபானக்கூடம் அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

அதிமுக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பாரா..? - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விளக்கம்

அதிமுக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பாரா..? - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விளக்கம்

வேலூர் தவெக கூட்டத்தில் உயர் நீதிமன்ற விதிமுறைகள் மீறல்! காவல்துறை

வேலூர் தவெக கூட்டத்தில் உயர் நீதிமன்ற விதிமுறைகள் மீறல்! காவல்துறை

ஆதி கருவண்ணராயா் கோயில் திருவிழாவை 9 நாள்களாக நீட்டித்து அனுமதி அளிக்கக் கோரிக்கை

ஆதி கருவண்ணராயா் கோயில் திருவிழாவை 9 நாள்களாக நீட்டித்து அனுமதி அளிக்கக் கோரிக்கை

தடையை மீறி பேரணி: ஈசன் முருகசாமி உள்பட 100 போ் மீது வழக்கு

தடையை மீறி பேரணி: ஈசன் முருகசாமி உள்பட 100 போ் மீது வழக்கு

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு