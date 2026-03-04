Dinamani
கோயம்புத்தூர்

பொறியியல் பணியால் கோவை - பாலக்காடு ரயில் ரத்து

கஞ்சிக்கோடு பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை - பாலக்காடு இடையேயான ரயில் சேவை முழுவதுமாக வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
ரயில்- (கோப்புப்படம்)
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:19 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கஞ்சிக்கோடு பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை - பாலக்காடு இடையேயான ரயில் சேவை முழுவதுமாக வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) காலை 7.20 மணிக்கு பாலக்காட்டில் இருந்து புறப்படும் பாலக்காடு - கோவை ரயில் (எண்: 66606) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல வியாழக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு கோவையில் இருந்து புறப்படும் கோவை - மங்களூரு இன்டா்சிட்டி ரயில் (எண்: 22610) கோவை - பாலக்காடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் பாலக்காட்டில் இருந்து காலை 7 மணிக்கு மங்களூருக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும். இதேபோல பாலக்காடு டவுன் நிலையத்தில் இருந்து வியாழக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு புறப்படும் பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி ரயில் (எண்: 16844) பாலக்காடு - கஞ்சிக்கோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் ன்று காலை 7 மணிக்கு கஞ்சிக்கோடு நிலையத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

