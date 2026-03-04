பொறியியல் பணியால் கோவை - பாலக்காடு ரயில் ரத்து

கஞ்சிக்கோடு பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை - பாலக்காடு இடையேயான ரயில் சேவை முழுவதுமாக வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) காலை 7.20 மணிக்கு பாலக்காட்டில் இருந்து புறப்படும் பாலக்காடு - கோவை ரயில் (எண்: 66606) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல வியாழக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு கோவையில் இருந்து புறப்படும் கோவை - மங்களூரு இன்டா்சிட்டி ரயில் (எண்: 22610) கோவை - பாலக்காடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் பாலக்காட்டில் இருந்து காலை 7 மணிக்கு மங்களூருக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும். இதேபோல பாலக்காடு டவுன் நிலையத்தில் இருந்து வியாழக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு புறப்படும் பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி ரயில் (எண்: 16844) பாலக்காடு - கஞ்சிக்கோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் ன்று காலை 7 மணிக்கு கஞ்சிக்கோடு நிலையத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து
கோவை - ராஜஸ்தான் சிறப்பு ரயில் மாா்ச் 29 வரை நீட்டிப்பு
பொறியியல் பணி: மேட்டுப்பாளையம் - கோவை ரயில் ரத்து
வடலூா் தைப்பூசம்: சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...