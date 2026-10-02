செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை கோலப் போட்டி
கோவை செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் நடைபெற்ற திடக்கழிவு மேலாண்மை கோலப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 5 மகளிா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா பரிசு வழங்கினாா்.
கோவை செம்மொழிப் பூங்காவில் நடைபெற்ற திடக்கழிவு மேலாண்மை கோலப் போட்டியை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா.
கோவை செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் நடைபெற்ற திடக்கழிவு மேலாண்மை கோலப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 5 மகளிா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா பரிசு வழங்கினாா்.
கோவை மாநகராட்சி சாா்பில் திடக்கழிவு மேலாண்மை- 2026-இன்கீழ் குப்பைகளை நான்கு வகையாக பிரித்து வழங்குவது தொடா்பாக, தொடா்ந்து பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 5 மண்டலங்களிலும், ஏற்கெனவே 4 வகையாக குப்பைகள் தரம் பிரித்து வழங்குவது தொடா்பாக மக்களிடையே நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு கோலப் போட்டியில், ஒவ்வொரு வாா்டுகளிலும் சிறந்த கோலம் வரைந்த ஒரு நபா் தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, காந்திபுரம் செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘கோலம் ஸ்டாா்-2026’ க்கான இறுதிப் போட்டியில் ஏற்கெனவே 100 வாா்டுகளில் தோ்வான நபா்களிடையே கோலப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில், உலா் கழிவு, ஈரக் கழிவு, சிறப்புக் கழிவு, சுகாதாரக் கழிவு ஆகியவை குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், தோ்வு செய்யப்பட்ட 100 நபா்களால் கோலம் வரையப்பட்டது.
இதில் வெற்றி பெற்ற மேற்கு மண்டலம் 40-ஆவது வாா்டை சோ்ந்த ஜெனிபா், தெற்கு மண்டலம் 85-ஆவது வாா்டைச் சோ்ந்த சுமித்ரா மற்றும் 96-ஆவது வாா்டை சோ்ந்த ஹரிணி, வடக்கு மண்டலம் 2-ஆவது வாா்டை சோ்ந்த சுகன்யா மற்றும் 26-ஆவது வாா்டை சோ்ந்த புவனேஸ்வரி ஆகியோா் முதல் ஐந்து பரிசுகளுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டனா். அவா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தாா். இதில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பரிசாக மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாநகர நகா்நல அலுவலா் சுபாஷ் காந்தி, உதவி ஆணையா் (பொறுப்பு) மகேஷ் கனகராஜ், உதவி செயற்பொறியாளா் (பொறுப்பு) சரவணக்குமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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