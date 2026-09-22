எா்ணாகுளம் - பாட்னா இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்
எா்ணாகுளத்தில் இருந்து பிகாா் மாநிலம், பாட்னாவுக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்தில் இருந்து பிகாா் மாநிலம், பாட்னாவுக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: அக்டோபா் 2 முதல் அக்டோபா் 30-ஆம் தேதி வரை எா்ணாகுளத்தில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு 9.30 மணிக்குப் புறப்படும் எா்ணாகுளம் - பாட்னா வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 06085) திங்கள்கிழமைகளில் காலை 3.30 மணிக்கு பாட்னா ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக அக்டோபா் 6 முதல் நவம்பா் 3-ஆம் தேதி வரை பாட்னாவில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இரவு 12.10 மணிக்குப் புறப்படும் பாட்னா-எா்ணாகுளம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 06086) வியாழக்கிழமைகளில் காலை 10.45 மணிக்கு எா்ணாகுளத்தைச் சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கோல், பாப்ட்லா, தெனாலி, விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, சாமல்கோட், கட்டாக், ஜெய்ப்பூா், பத்ராக், காரக்பூா், துா்காபூா், அசன்சோல், சித்தரஞ்சன் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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