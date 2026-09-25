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முதல்வா் வருகை: பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா். இதையொட்டி, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

முதல்வர் விஜய்

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்

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தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா். இதையொட்டி, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இடைத்தோ்தலை முன்னிட்டு, தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் பங்கேற்று பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அக்டேபாா் 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் ரோடு ஷோவிலும் முதல்வா் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிையில், பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடம், முதல்வா் செல்லும் பாதைகள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங் தலைமையிலான போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

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