The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராணுவ முற்றுகையை நீக்கினால் ஹோர்முஸை திறக்க தயார்! அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் நிபந்தனை!கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு உடல்நிலை சீராக உள்ளது: மருத்துவமனை அறிக்கை மீனவர்களின் போராட்ட அறிவிப்பால் பதற்றம்: அன்புமணி கேள்வி!புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு எதிர்ப்பு! செப்.29-இல் மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!தேசிய விருதைப் பெற்றார் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்! தமிழ்நாட்டில் 40 நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அலுவலகங்களில் சோதனை!ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கு தங்கம்!தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்

தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-இல் பொதுக் கூட்டம்: முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்பு

தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா்.

cm vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :

தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு அக்டோபா் 6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்கள் மற்றும் முக்கிய நிா்வாகிகள் தொகுதியில் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், தாராபுரத்தில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் தவெக தலைவரும், முதல்வருமான ச.ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கிறாா் என்றும், தவெக அரசின் 140 நாள்களின் செயல்பாடுகள், புதிய அறிவிப்புகள் உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்களிடம் முதல்வா் விளக்கிப் பேச உள்ளாா் என்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், பொதுக் கூட்டத்தை நடத்துவதற்காக மாருதி நகா் பகுதியில் 54 ஏக்கா் பரப்பளவிலான இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டு, சுத்தப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தப் பணிகளை அமைச்சா்கள் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், கே.ஜி.அருண்ராஜ், முன்னாள் அமைச்சா் கே.வி.ராமலிங்கம், உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப். 28-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப். 28-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல்

ஏஐ நுட்பத்துடன் முதல்வா் போலி காணொலி மூலம் மோசடி: ராஜஸ்தானில் ஒருவா் கைது

ஏஐ நுட்பத்துடன் முதல்வா் போலி காணொலி மூலம் மோசடி: ராஜஸ்தானில் ஒருவா் கைது

திமுக மீதான முதல்வரின் குற்றச்சாட்டு திசை திருப்பும் முயற்சி: ஆா்.எஸ்.பாரதி

திமுக மீதான முதல்வரின் குற்றச்சாட்டு திசை திருப்பும் முயற்சி: ஆா்.எஸ்.பாரதி

பேரவையிலும் வசனம் பேசுகிறாா் முதல்வா்: நயினாா் நாகேந்திரன் விமா்சனம்

பேரவையிலும் வசனம் பேசுகிறாா் முதல்வா்: நயினாா் நாகேந்திரன் விமா்சனம்

விடியோக்கள்

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்