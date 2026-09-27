வெள்ளலூா் பேருந்து நிலையப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்: அமைச்சா் க. விக்னேஷ்
வெள்ளலூா் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையப் பணிகள் விரைவில் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் பெற்ற பயனாளிகளுடன் அமைச்சா் க.விக்னேஷ்.
வெள்ளலூா் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையப் பணிகள் விரைவில் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
மதுக்கரை வட்டம், சுந்தராபுரம் பகுதியில் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத்துறையின் சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் க.விக்னேஷ் பங்கேற்று, 377 தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய ஒதுக்கீட்டுதாரா்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கினாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சுரேந்திரன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் (தெற்கு) மாருதிபிரியா, வட்டாட்சியா் (மதுக்கரை) செந்தில்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதையடுத்து, அமைச்சா் க.விக்னேஷ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடந்த திமுக ஆட்சியில் அக்கட்சியைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு பட்டா வழங்குவதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. நாங்கள் அப்படிச் செயல்பட மாட்டோம். திமுக, அதிமுகவைச் சோ்ந்த தகுதியான நபா்களுக்கும் பட்டாக்கள் வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் சாா்பில் கோவை மாவட்டத்தில் 18,841 மனைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு 9,603 வீடுகள் கட்டப்பட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கிய அமைச்சா் க.விக்னேஷ்.
இதில், 28,326 பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனா். இதில் குறிச்சி திட்டப்பகுதியில் 1,080 வீடுகளும், கோவைப்புதூா் திட்டப்பகுதியில் 1,505 வீடுகளும், கணபதி திட்டப்பகுதியில் 1,916 வீடுகளும், 4,147 வீட்டு மனைகளும்
மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையத்தில் 2,331 வீட்டுமனைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வெள்ளலூா் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையப் பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து முதல்வரின் அனுமதி பெற்று விரைவில் உத்தரவு வெளியாகும்.
வெள்ளலூரில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைவது மூலமாக அப்பகுதியையொட்டி 6 கிலோ மீட்டா் சுற்றளவில் உள்ள பகுதிகள் வளா்ச்சி பெறும். ஆத்துப்பாலம் - சிட்கோ இடையே 3 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.46 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மரப்பாலம் பகுதியில் அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த 20 நாள்களில் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன என்றாா்.
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