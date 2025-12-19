ஈரோடு
பெருந்துறையில் ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தி விழா
பெருந்துறையில் உள்ள கோட்டை வீரஆஞ்சனேயா் கோயிலில் ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தி விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் செயல்படும் இக்கோயிலில் காலை 6 மணிக்கு 5008 வடமாலை அலங்காரத்துடன் தீபராதனை நடைபெற்றது. அதைத்தொடா்ந்து பிரசாதம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியும, மாலை 3 மணிக்கு ஸ்ரீஹனுமந்த் ஹோமம், 5 மணிக்கு ஸ்ரீராமா் பட்டாபிஷேகம், 6 மணிக்கு ஆஞ்சனேய சுவாமிக்கு மஹா அலங்காரம் மற்றும் தீபராதனைகள் நடைபெற்றன.
பின்னா் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இரவு 7 மணிக்கு பஜனை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை திருக்கோயில் நிா்வாகம் மற்றும் பக்தா்கள் செய்திருந்தனா்.