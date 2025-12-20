ஜே.கே.கே.முனிராஜா கல்லூரி மாணவா்களுக்கு வேளாண் சிறப்புப் பயிற்சி
கோபி வட்டம், டி.என்.பாளையம் அருகேயுள்ள ஏளூா் ஜே.கே.கே.முனிராஜா வேளாண்மைக் கல்லூரி 4-ஆம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான கிராமப்புற விவசாய பணி அனுபவப் பயிற்சி சிறப்பு முகாம் தொடக்க நிகழ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது.
ஏளூா் சமுதாயக் கூடத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வா் கே.கல்யாணசுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். துணை முதல்வா் குமரேசன், உதவி பேராசிரியா்கள் பகவத் சிங், கணபதி ராமு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் டி.பாஸ்கரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டாா்.
டி.என் பாளையம் வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் கோ. அமுதா, வேளாண்மை அலுவலா் ஆா். ஆனந்தி, தோட்டக்கலை அலுவலா் பி.சவிதா, துணை வேளாண்மை அலுவலா் பழனிசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். உதவி பேராசிரியா்கள் மணிமாறன், சந்தியா, சக்திவேல், ஜெயபால், செளந்தா்யா ஆகியோா் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
இந்த கிராமப்புற விவசாய பணி அனுபவப் பயிற்சியில் மாணவா்கள் கிராமங்களுக்குச் சென்று, விவசாயிகளுடன் இணைந்து பயிா் சாகுபடி, கால்நடை வளா்ப்பு, புதிய நுட்பங்கள் கற்றல் போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு, நடைமுறை வேளாண்மை அறிவைப் பெறுவா். இந்தப் பயிற்சியில் மாணவா்கள் 60 நாள்கள் ஈடுபடுவா் என கல்லூரி பேராசிரியா்கள் தெரிவித்தனா்.