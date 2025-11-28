மூதாட்டி கொலை வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை
மூதாட்டி கொலை வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து ஈரோடு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி அருகே ராசாம்பாளையம், சம்மங்குட்டைபுதூரில் வசித்தவா் அருக்காணி(70). இவா் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து வாங்கும் தொழில் செய்து வந்துள்ளாா். வட்டிக்கு பணம் பெறும்போது கொடுமுடி அருகே குட்டப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த விவசாயத்துக்கு பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் தொழிலாளி மாரிமுத்து (65) என்பவருடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அருக்காணி பணம், நகை வைத்திருப்பதை அறிந்துகொண்ட மாரிமுத்து, கடந்த 2018 டிசம்பா் 10-ஆம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருந்த அருக்காணியிடம் தனக்கு வட்டிக்கு பணம் வேண்டும் எனக் கேட்டுள்ளாா்.
அப்போது பணம் கொடுக்க முயன்ற அருக்காணியை மாரிமுத்து கொலை செய்துவிட்டு அவா் அணிந்திருந்த ஐந்தேகால் பவுன் நகையையும் கொள்ளையடித்துச் சென்றாா். கொடுமுடி போலீஸாா் விசாரித்து மாரிமுத்துவை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு விசாரணை ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மாரிமுத்துவுக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ.5,000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி சி.சொா்ணகுமாா் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஜெயந்தி ஆஜரானாா்.