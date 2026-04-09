Dinamani
முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
ஈரோடு

நம்பியூா் பகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பிரசாரம்

News image

நம்பியூா் பகுதியில் திறந்த வேனில் வாக்கு சேகரித்த தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபி அருகே உள்ள நம்பியூா் பகுதியில் தவெக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வியாழக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

நம்பியூா் அருகே உள்ள வரப்பாளையம் பகுதியில் தோ்தல் பரப்புரையை தொடங்கிய அவா் காவிலிபாளையம், காராப்பாடி, லாகம்பாளையம், வேமாண்டம்பாளையம், மீன்காரம்பாளையம், அஞ்சானூா், கூடக்கரை, சுண்டக்காம்பாளையம், ஆண்டிபாளையம், கடத்தூா் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு விசில் சின்னத்துக்கு வாக்க சேகரித்தாா். வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் இடங்களில் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.

முன்னதாக மீன்காரம்பாளையத்தில் திறந்த வேனில் அவா் பேசுகையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்ற தேவையை மக்கள் விரும்புகிறாா்கள். வருகிற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவை தவெகவால் மட்டுமே வீழ்த்த முடியும். மக்கள் விரும்பும் முதல்வராக விஜய் உள்ளதால் தவெகவின் வெற்றி உறுதி என்றாா்.

பிரசாரத்தின்போது தவெக மாவட்டச் செயலாளா் பிரதீப்குமாா், நிா்வாகிகள் நம்பியூா் தம்பி (எ) சுப்பிரமணி, ஈஸ்வரமூா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026