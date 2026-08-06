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ஈரோடு

ஆபத்தான நிலையில் காணப்படும் மின் கம்பத்தை மாற்ற கோரிக்கை

கடம்பூா் அருகே ஆபத்து ஏற்படும் முன்பாக சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் மின்கம்பத்தை மாற்ற வேண்டுமென கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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மாடு  முட்டியதால்  கீழே  விழுந்து கிடக்கும்  சின்ன உள்ளேபாளையம் பகுதியிலுள்ள  மின்கம்பம் ~காய்ந்த மரத்தை முட்டுகொடுத்து தற்காலிகமாக நிற்கவைக்கப்பட்டுள்ள மின் கம்பம்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடம்பூா் அருகே ஆபத்து ஏற்படும் முன்பாக சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் மின்கம்பத்தை மாற்ற வேண்டுமென கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த கடம்பூா் மலைப் பகுதியான சின்னஉள்ளேபாளையத்தில் அசோக் என்பவரின் வீட்டின் முன் இருந்த மின்கம்பத்தை புதன்கிழமை மாடு முட்டியதால் சாய்ந்து விழுந்தது. அப்போது மின்வயா்கள் சாலையில் கிடந்ததால், உடனடியாக மின் வாரியத்துக்கு தகவல் அளித்து மின் விநியோகத்தை துண்டித்தனா்.

இதைத்தொடா்ந்து கீழே விழுந்த மின் கம்பத்தை கிராம மக்கள் மீண்டும் நேராக நிறுத்தி, சாயாமல் இருக்க காய்ந்த மரத்தை முட்டு கொடுத்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து மின் வாரியத்துக்கு கிராம மக்கள் தகவல் தெரிவித்தும், ஆள்பற்றாக்குறையால் மின்கம்பத்தை சரி செய்யவில்லை என கிராம மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா். காற்று வீசினால் எந்த நேரமும் கீழே விழ வாய்ப்புள்ளதால் விபத்து நிகழும் முன்பாக மின் கம்பத்தை மாற்ற வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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