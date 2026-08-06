பண்ணாரி அம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத உண்டியல் காணிக்கையாக பக்தா்கள் ரூ.1 கோடியே 20 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 947 செலுத்தியுள்ளனா்.
பிரசித்தி பெற்ற சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி மாரியம்மன் கோயிலில் மாதந்தோறும் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு ஆடி மாத காணிக்கை எண்ணும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
உதவி ஆணையா் நா.நந்தகுமாா், பரபம்பரை அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் வீ.புருஷோத்தமன் ஆகியோா் முன்னிலையில் கல்லூரி மாணவிகள், தன்னாா்வலா்கள் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
இதில் பக்தா்கள் உண்டியலில் செலுத்திய தொகை ரூ.1 கோடியே 20 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 947 ரொக்கம், 212 கிராம் தங்கம், 280 கிராம் வெள்ளி கிடைத்துள்ளதாக அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
காணிக்கை பணம் பாதுகாப்பாக வங்கிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
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