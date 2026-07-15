பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கிய தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்கள் பேரமைப்பின் ஈரோடு மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் அ.லாரன்ஸ் ரமேஷ், மாநகர இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் சி.தங்கராஜ்.
ஈரோடு, ஜூலை 15: தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்கள் பேரமைப்பின் ஈரோடு மாவட்ட இளைஞரணி சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரின் 124-ஆவது பிறந்தநாளையொட்டி பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள், இருக்கைகள் வழங்கும் நிகழ்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஈரோடு பெரியசேமூா் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு ஈரோடு மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் அ.லாரன்ஸ் ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். மாநகர இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் சி.தங்கராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.
இந்நிகழ்வில் காமராஜரின் பெருமையையும், கல்வியின் தேவையும் எடுத்துரைத்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதற்கான ஏற்பாட்டை பெரியசேமூா் பகுதி இளைஞரணி பொறுப்பாளா்கள் ரா.தீபக், கா.சரவணகுமாா் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
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