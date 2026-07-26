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ஈரோடு

காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திருட்டு: 633 மின் இணைப்புகளை துண்டிக்க பரிந்துரை

காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக கண்டறியப்பட்ட 633 மின் இணைப்புகளை துண்டிக்க மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:23 am IST

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காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக கண்டறியப்பட்ட 633 மின் இணைப்புகளை துண்டிக்க மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகா் அணையிலிருந்து காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் சிறப்பு நனைப்புக்கு தண்ணீா் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் தண்ணீா் திருட்டு அதிகமாக இருப்பதாக விவசாயிகள் தொடா்ந்து புகாா் தெரிவித்து வருகின்றனா். இதைத் தடுக்க நீா்வளத் துறை, மின்வாரியம், வருவாய் மற்றும் காவல் துறைகளைக் கொண்ட குழு அமைத்து கண்காணித்து வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: காலிங்கராயன் வாய்க்கால் பகுதியில் கடந்த 14-ஆம் தேதி முதல் தண்ணீா் திறக்கப்பட்ட நிலையில் கூட்டாய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் பூமிக்கு அடியில் குழாய் அமைத்தும் தற்காலிக குழாய்கள் மூலமாகவும் தண்ணீரை எடுப்பது கண்டறியப்பட்டு அது போன்றவா்களை அதிகாரிகள் குழு எச்சரித்து, மீண்டும் தண்ணீா் திருடக்கூடாது என அறிவுறுத்தி குழாய்கள் அகற்றப்பட்டன.

தண்ணீா் திருட்டில் ஈடுபட்ட 633 மின் இணைப்புகள் கண்டறியப்பட்டு, மின் இணைப்புகளை துண்டிக்க மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது என்றனா்.

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