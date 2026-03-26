Dinamani
உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டி! தொகுதியை முதல்வர் நாளை அறிவிப்பார் : தமிமுன் அன்சாரிஉதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை : கருணாஸ் பேட்டி!பெண்கள் குறித்து அவதூறு : டிஜிபி அலுவகத்தில் விஜய் புகார்!பாஜகவுக்கு எதிராக தெருக்கள் முதல் நீதிமன்றம் வரை போராடுகிறேன் : மமதாதிமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி: விஜய்முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் செல்வம் தவெகவில் இணைந்தார்!நேபாளத்தின் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா நாளை பதவியேற்பு!மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி நாளை(மார்ச் 27) ஆலோசனை!
/
ஈரோடு

இளைஞா் கொலை: தம்பதி கைது

தாளவாடியை அடுத்த தொட்டகாஜனூரில் மகனை அடித்துக் கொன்ற நபரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்த தம்பதியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கொலை செய்யப்பட்ட நாகேஷ்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 7:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தாளவாடியை அடுத்த தொட்டகாஜனூரில் மகனை அடித்துக் கொன்ற நபரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்த தம்பதியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், தாளவாடியை அடுத்த தொட்டகாஜனூரைச் சோ்ந்தவா் மாதேவப்பா- தொட்டம்மா தம்பதி. இவா்களது மகன் ராகவன் (11), உறவினா் சிக்கம்மா ஆகியோரை அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த நாகேஷ் (32) என்பவா்

கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சுத்தியால் தாக்கி கொலை செய்தாா். இதைத் தொடா்ந்து நாகேஷை தாளவாடி போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்நிலையில் நாகேஷ் ஜாமீனில் அண்மையில் வெளியே வந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து நாகேஷ், உறவினா்களைப் பாா்ப்பதற்காக தொட்டகாஜனூருக்கு கடந்த 24-ஆம் தேதி வந்தாா். அப்போது அங்கிருந்த மாதேவப்பா, அவரது மனைவி தொட்டம்மா ஆகியோா் நாகேஷ் வருவதை பாா்த்து ஆத்திரமடைந்தனா். பின்னா் இருவரும் சோ்ந்து நாகேஷை கல்லால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் காயமடைந்த நாகேஷை தாளவாடி போலீஸாா் மீட்டு தாளவாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இது தொடா்பாக தொட்டம்மா, மாதேவப்பா ஆகியோரை தாளவாடி போலீஸாா் கைது செய்து சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.

கைது செய்யப்பட்ட மாதேவப்பா ~

கைது செய்யப்பட்ட மாதேவப்பா ~

கைது செய்யப்பட்ட தொட்டம்மா

கைது செய்யப்பட்ட தொட்டம்மா

தொடர்புடையது

சேலத்தில் தொழிலாளி கொலை: தம்பதி கைது

சேலத்தில் தொழிலாளி கொலை: தம்பதி கைது

நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கழுத்து அறுத்துக் கொலை

நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கழுத்து அறுத்துக் கொலை

ரயில் நிலையத்தில் கஞ்சாவுடன் மேற்கு வங்க இளைஞா் கைது

ரயில் நிலையத்தில் கஞ்சாவுடன் மேற்கு வங்க இளைஞா் கைது

சத்தியமங்கலம் அருகே நோயால் பாதிக்கப்பட்ட காட்டு யானை உயிரிழப்பு!

சத்தியமங்கலம் அருகே நோயால் பாதிக்கப்பட்ட காட்டு யானை உயிரிழப்பு!

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026