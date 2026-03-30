Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
ஈரோடு

மாவட்டத்தில் 8 தொகுதிகளில் 25 போ் 33 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்

News image

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய மாட்டு வண்டியில் வந்த ஈரோடு கிழக்கு, ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி நாதக வேட்பாளா்கள் எஸ்.தாண்டவமூா்த்தி, ந.விஜய்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வேட்புமனு தாக்கலின் முதல்நாளான திங்கள்கிழமை ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளில் 25 போ் 33 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா்.

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

அனைத்து தொகுதிகளிலும் நாதக வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனா். ஈரோடு கிழக்கு, ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி நாதக வேட்பாளா்கள் மாட்டு வண்டியில் வந்து வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதிக்கு ஈரோடு மாநகராட்சி அலுவலகம், ஈரோடு மேற்குத் தொகுதிக்கு ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலகம், பெருந்துறை தொகுதிக்கு பெருந்துறை வட்டாட்சியா் அலுவலகம், பவானி தொகுதிக்கு பவானி வட்டாட்சியா் அலவலகம், அந்தியூா் தொகுதிக்கு அந்தியூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகம், கோபி தொகுதிக்கு கோபி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகம், பவானிசாகா் (தனி) தொகுதிக்கு சத்தியமங்கலம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் நாதக சாா்பில் எஸ்.தாண்டவமூா்த்தி 2 வேட்பு மனுக்கள், அக்கட்சியின் மாற்று வேட்பாளராக பி.ஹரி பிரசாத், தமிழக மக்கள் நலக் கட்சி சாா்பில் கே.தவசியப்பன், வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி சாா்பில் ஆா்.தண்டபாணி, சுயேச்சையாக முகமது கபீா் என மொத்தம் 5 போ் 6 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

ஈரோடு மேற்கு தொகுதியில் நாதக சாா்பில் ந.விஜய், தமிழக மக்கள் நலக் கட்சி சாா்பில் டபிள்யு. சாம்சன் பிரபு, வீரத்தியாதி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி சாா்பில் எம்.முருகானந்தம், சுயேச்சையாக சி.ராஜேந்திரன் என 4 போ் 4 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

பவானி தொகுதியில் நாதக சாா்பில் இரா.மோகனாதேவி மட்டும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளாா். அந்தியூா் தொகுதியில் நாதக சாா்பில் கே.ஆனந்தி, சுயேச்சையாக ஷேக் தாவூத், கே.ஏ.சங்கா்குமாா் என 3 போ் 3 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

பெருந்துறை தொகுதியில் நாதக சாா்பில் சி.லோகநாதன் 3 வேட்புமனுக்கள், மாற்று வேட்பாளராக வி.மனேஜ் சாா்பில் 3 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் நாதக சாா்பில் மோ.அருண்குமாா் 2 வேட்பு மனுக்கள், அக்கட்சியின் மாற்று வேட்பாளா் பெ.சதீஷ்குமாா் ஒரு மனு என மொத்தம் 3 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கோபி தொகுதியில் தவெக சாா்பில் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் 2 மனுக்கள், நாதக சாா்பில் மா.கி.சீதாலட்சுமி, அக்கட்சியின் மாற்று வேட்பாளராக எ.புனிதாதேவி, மகாத்மா மக்கள் கட்சி சாா்பில் எம்.பழனிசாமிராஜ் 2 மனுக்கள், சுயேச்சையாக கே.ஏ.சங்கா்குமாா், எம்.ஆனந்த்குமாா் என 6 போ் 8 மனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

பவானிசாகா் (தனி) தொகுதியில் நாதக சாா்பில் எஸ்.சௌந்தா்யா, அக்கட்சியின் மாற்று வேட்பாளராக டி.ரூபினி என 2 போ் 2 மனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா். ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளிலும் 25 போ் 33 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

கோபி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வேட்புமனு தாக்கல்

நீலகிரியில் நாதக வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல்

பெருந்துறை நாதக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
"எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது": காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு