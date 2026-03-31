பெருந்துறையில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா திமுக?
திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின்
(கோப்புப் படம்)
1957 முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு வரை இரண்டு இடைத்தோ்தல்கள் உள்பட மொத்தம் 18 முறை சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்களை சந்தித்துள்ள பெருந்துறை தொகுதியில் ஒருமுறைகூட வெற்றிபெறாத திமுக இந்தத் தோ்தலில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மட்டுமல்லாது அண்டை மாவட்ட கரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கும் சிகிச்சையளித்த கரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அமைந்துள்ள தொகுதியாக பெருந்துறை விளங்குகிறது.
சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை பிரதான தொழில்களாகும்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்: பெருந்துறை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 29 ஊராட்சிகள், பெருந்துறை, கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், நல்லாம்பட்டி, பெத்தாம்பாளையம், காஞ்சிக்கோவில், பள்ளபாளையம் பேரூராட்சிகள், சென்னிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 6 ஊராட்சிகள், திருப்பூா் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி ஒன்றியத்தில் 37 ஊராட்சிகள், ஊத்துக்குளி, குன்னத்தூா் பேரூராட்சிகள்.
சமூக நிலவரம்: தொகுதியில் சுமாா் கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்கள் 40 சதவீதம் , பட்டியல் வகுப்பினா் 25 சதவீதம், முதலியாா், நாடாா், வேட்டுவக் கவுண்டா், செட்டியாா், சிறுபான்மையினா், வடமாநிலத்தவா் 35 சதவீதம் போ் உள்ளனா்.
நீண்டகால பிரச்னைகள்: சிப்காட் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரால், பெருந்துறை தொகுதி முழுவதும் நிலத்தடி நீா் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம், தொழில் துறைக்கு மட்டுமல்லாது குடிநீருக்கும் பொது மக்கள் அவதிக்குள்ளாக வேண்டியுள்ளது. இப்பிரச்னைக்குத் தீா்வு காண கொடிவேரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சுத்தமான குடிநீா் கிடைக்காத நிலையே உள்ளது. இத்தொகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான அவிநாசி- அத்திக்கடவு திட்டப் பணிகள் முழுமை பெற்றாலும், பவானி ஆற்றில் உபரி நீா் வந்தால் மட்டுமே தண்ணீா் கிடைக்கும் என்பதால் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு எப்போது ஏற்படும் என காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
அதிமுக கோட்டை: 1957 முதல் 2021 வரை இரண்டு 18 முறை சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்களை சந்தித்தபோதிலும் திமுகவை ஒருமுறைகூட தோ்ந்தெடுக்காத ஒரே தொகுதியாக பெருந்துறை விளங்குகிறது. திமுக தொடங்கிய பிறகு இங்கு நடைபெற்ற 14 தோ்தல்களில் 3 முறை மட்டுமே இந்தத் தொகுதியில் திமுக நேரடியாக களம் இறங்கியுள்ளது. மற்ற தோ்தல்களில் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கே தொகுதியை ஒதுக்கியுள்ளது. இங்கு அதிமுக 9, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 4, காங்கிரஸ் கட்சி 1, சோஷலிஸ்ட் கட்சி 1 முறை வெற்றிபெற்றுள்ளன.
2026 தோ்தல் போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள்: திமுக சாா்பில் அதிமுக ஆட்சியில் இரண்டு முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக, அமைச்சராக இருந்த தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலம், அதிமுக சாா்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ எஸ்.ஜெயக்குமாா், தவெக சாா்பில் வி.பி.அருணாசலம், நாதக சாா்பில் சி.லோகநாதன் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
வரலாறு படைக்குமா திமுக? தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலம் 2011 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று வருவாய், சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சராக இருந்தாா். 2016 தோ்தலில் வெற்றிபெற்று சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்தாா். 2021 தோ்தலில் அதிமுகவில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாததால் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டு 9,895 வாக்குகளைப் பெற்று நான்காம் இடத்தைப் பிடித்தாா்.
இந்தத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடுகிறாா். ஆளுங்கட்சி வேட்பாளா் என்ற பலத்துடன் களம் இறங்கும் தோப்பு வெங்கடாசலம், 10 ஆண்டுகள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்து தொகுதியில் கொடிவேரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம், அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டங்களை செயல்படுத்தியது போன்றவற்றால் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளாா். மகளிா் உரிமைத் தொகை, இலவசப் பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் இவருக்கு கைகொடுக்கலாம்.
வலிமையான அதிமுக: சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக உள்ள எஸ்.ஜெயகுமாருக்கு அதிமுக இரண்டாவது முறையாக வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதி மக்களிடம் நல்ல பெயா் எடுத்துள்ள இவா் கட்சியினரை அரவணைத்துச் செல்லக் கூடியவா். எதிா்க்கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தபோதிலும் மக்கள் பிரச்னைக்காகப் போராடியுள்ளாா்.
போட்டி கடுமை என்றாலும், வெற்றிபெறுவேன் என்ற நம்பிக்கையில் கடந்த ஓராண்டாகவே மக்களை சந்தித்து வருகிறாா்.
நன்கு அறிமுகமான தவெக வேட்பாளா்:
தோ்தலில் முதல் முறையாகப் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் வி.பி.அருணாசலம் இந்தத் தொகுதியின் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ மறைந்த வி.பி.பெரியசாமியின் சகோதரா். 74 வயதான இவா் பெருந்துறை பகுதியில் அதிமுகவினரிடம் நன்கு அறிமுகமானவா். இவா் விஜய் ஆதரவு வாக்குகளைப் பெறுவதுடன், அதிமுக ஆதரவு வாக்குகளையும் கணிசமாக ஈா்க்க வாய்ப்புள்ளது.
நாதக வேட்பாளா்:
நாதக வேட்பாளா் சி.லோகநாதனும் தோ்தலில் முதல் முறையாக களம் காண்கிறாா். சீமான் ஆதரவு வாக்குகள் இவருக்கு கிடைக்கும்.
எதிா்த்து நிற்பது ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும், தங்களிடம் இருந்து சென்றவா் என்றாலும் இது தங்களது கோட்டை என்பதை அதிமுக நிரூபிக்குமா அல்லது முதல் முறையாக வெற்றி பெற்று திமுக வரலாறு படைக்குமா என்பது மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.
