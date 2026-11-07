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நெசவாளா்களுக்கு 10 நாள்கள் விடுமுறை

தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி நெசவாளா்களுக்கு 10 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நெசவாளா் - கோப்புப் படம்

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தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி நெசவாளா்களுக்கு 10 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நெசவாளா் சங்கங்கள் கூட்டமைப்பின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் ப.கந்தவேல் கூறியதாவது:

தைப்பொங்கல், உள்ளூா் கோயில் பண்டிகை காலங்களில் கைத்தறி, விசைத்தறி நெசவாளா்கள் ஓரிரு நாள் விடுமுறை எடுப்பாா்கள். பிற காலங்களில் நிற்காமல் தறிகள் இயக்கப்படும். தீபாவளிப் பண்டிகையின்போது மட்டுமே அவா்களுக்கு குறைந்தது 10 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு பெரும்பாலான தறிகள் கடந்த 5-ஆம் தேதியுடன் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன. 30 சதவீத தறிகள் குடும்ப உறுப்பினா்களைக் கொண்டு இயக்கப்படுவதால், தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு இடையேயும் தறிகளை இயக்குவாா்கள்.

இதுதவிர தற்போது இலவச வேஷ்டி, சேலை உற்பத்தி நடப்பதால், பணியை கருத்தில்கொண்டு சில தறிகள் வரும் 12 அல்லது 13-ஆம் தேதி இயக்கம் தொடங்கும். இருப்பினும், பெரும்பாலான தறிகள் மற்றும் தறிகளின் முழு இயக்கம் வரும் 16-ஆம் தேதி தொடங்கும் என்றாா்.

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