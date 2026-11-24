ஈரோடு-பாலக்காடு ரயில் சேவையில் இன்றுமுதல் மாற்றம்
ஈரோட்டில் இருந்து பாலக்காடு வரை இயக்கப்படும் ரயில் சேவையில் புதன்கிழமை (நவம்பா் 25) முதல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஈரோட்டில் இருந்து பாலக்காடு வரை இயக்கப்படும் ரயில் சேவையில் புதன்கிழமை (நவம்பா் 25) முதல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், ஈரோட்டில் இருந்து பாலக்காடு வரை நாள்தோறும் காலை 7 மணிக்கு இயக்கப்படும் பாலக்காடு டவுன் மெமு ரயில் (எண் 66607), புதன்கிழமை முதல் 30 -ஆம் தேதி வரை (26-ஆம் தேதி தவிர) மற்றும் டிசம்பா் 1-ஆம் தேதி முதல் 9- ஆம் தேதி வரை (3-ஆம் தேதி தவிர) பாலக்காடு சந்திப்பு வரை மட்டும் இயக்கப்படும். பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்துக்கு இந்த ரயில் இயக்கப்படாது.
இதேபோல, பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நாள்தோறும் பிற்பகல் 3 மணிக்கு இயக்கப்படும் பாலக்காடு டவுன் மெமு ரயில் (எண் 66608) மேல்குறிப்பிட்ட தேதிகளில் பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்துக்கு பதிலாக பாலக்காடு சந்திப்பில் இருந்து பிற்பகல் 3.13 மணிக்குப் புறப்பட்டு ஈரோடு வரை இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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