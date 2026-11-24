விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகள்: அமைச்சா் எம்.விஜய் பாலாஜி ஆய்வு
ஈரோட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகள் தரம் குறித்து கைத்தறித் துறை அமைச்சா் எம்.விஜய் பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஈரோடு வில்லரசம்பட்டி கோ-ஆப் டெக்ஸ் தர ஆய்வு மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகள் தரம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட கைத்தறித் துறை அமைச்சா் எம்.விஜய் பாலாஜி.
ஈரோட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகள் தரம் குறித்து கைத்தறித் துறை அமைச்சா் எம்.விஜய் பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு அரசின் சாா்பில் விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 2027- ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்காக புதிய தரம், புதிய வண்ணங்களில் 1.87 கோடி வேஷ்டி, சேலைகள் உற்பத்தி செய்யும் பணி அரசு உத்தரவின்படி நெசவாளா்கள் மூலமாக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நெசவாளா்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சேலைகள், வேஷ்டிகள் சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டு, அதன் தரம் குறித்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், ஈரோடு வில்லரசம்பட்டியில் உள்ள கோ-ஆப்டெக்ஸ் தர ஆய்வு மையத்தில் விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகளின் தர ஆய்வு பணிகளை கைத்தறித் துறை அமைச்சா் விஜய் பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, ஈரோடு-பவானி சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு கூட்டுறவு துணி நூல் பதனிடும் ஆலை, வீரப்பன்சத்திரம் மற்றும் நசியனூரில் உள்ள பஞ்சாலைக் கழக சேமிப்புக் கிடங்குகளிலும் அமைச்சா் ஆய்வு செய்து வேஷ்டி, சேலைகளின் இருப்பு விவரம், வேஷ்டி, சேலைகள் நிா்ணயிக்கப்பட்ட நீளம், அகலம் மற்றும் உரிய தரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதா? என ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, வேஷ்டி, சேலைகள் எந்தக் குறைபாடும் இல்லாமல் தரமாக இருப்பதை உறுதி செய்திட அதிகாரிகளுக்கும், அலுவலா்களுக்கும் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, கைத்தறித் துறை கிடங்கு மேலாளா்கள், அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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