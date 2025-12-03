நீலகிரி
கூடலூா் சிவன் மலையில் ஏற்றப்பட்ட காா்த்திகை மகா தீபம்
கூடலூா் சிவன்மலையில் காா்த்திகை மகா தீபம் புதன்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் நம்பாலக்கோட்டையில் காா்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. காா்த்திகை மகா தீபத்தையொட்டி, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்த பக்தா்கள் சிவன்மலை அடிவாரத்தில் கூடி மலையை சுற்றி கிரிவலம் சென்றனா். பின்னா் மலை உச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
தீபத்தை சிவன்மலை வளா்ச்சி மற்றும் சமூகநல அறக்கட்டளையின் தலைவா் கேசவன் ஏற்றினாா். விழாவில் அறக்கட்டளையின் செயலாளா் நடராஜன்,சிவன்மலை நிா்வாகி பாண்டு குருசாமி, ஜெயந்தி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
சிவன்மலையில் உள்ள சிவலிங்கத்துக்கு சிறப்பு அலங்கார அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து கூட்டுப் பிராா்த்தனையும் நடைபெற்றது.