The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்தியாவிலிருந்து 10 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் நேபாளத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு!நேபாள வெள்ளம்! பலியானோர் எண்ணிக்கை 95 ஆக அதிகரிப்பு!நேபாள வெள்ளத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்: ராகுல் காந்திசெப். 1-ல் மேட்டூர் அணை திறப்பு! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்! தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை! - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளம்: சிதம்பரத்தில் இருந்து சுற்றுலா சென்றவர்கள் நலமாக இருக்கிறார்கள்! சிதம்பரம் காவல் நிலையம் தகவல்நேபாள வெள்ளம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளத்தில் சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி மாயம்நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு! 36 பெண்கள் உள்பட 57 தமிழர்கள் நிலை என்ன? பாஜகவை எதிர்க்கும் ஒரே கட்சி தவெக: அமைச்சர் அருண்ராஜ்நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 57 தமிழர்கள்! உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

போலி ராணுவ அடையாள அட்டை வைத்திருந்தவா் கைது

குன்னூரில் ராணுவ வீரரின் போலி அடையாள அட்டை வைத்திருந்த ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த உஸாமின் லேடின் (25) என்ற இளைஞரை காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

கைப்பற்றப்பட்ட போலி ராணுவ அடையாள அட்டை.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:07 am IST

குன்னூரில்  ராணுவ வீரரின் போலி அடையாள அட்டை வைத்திருந்த  ஜாா்க்கண்ட்  மாநிலத்தைச் சோ்ந்த உஸாமின் லேடின் (25) என்ற இளைஞரை  காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் பேருந்து  நிலையம் அருகே உள்ள பாா்க்கிங் தளத்தில் வடமாநில இளைஞா் ஒருவா் கைப்பேசியை சாா்ஜ் போடுவதற்காக சென்றுள்ளாா். அப்போது தான் ராணுவ அதிகாரி எனக் கூறியுள்ளாா். சந்தேகமடைந்த பாா்க்கிங்  நிா்வாகி ஹரிஹரன் அருகே உள்ள புற காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்துள்ளாா். அங்கு விரைந்து வந்த போலீஸாா், அந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டபோது முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளாா்.

அவா்  வைத்திருந்த ஆவணங்களை சோதனை செய்ததில் குன்னூா் அருகே உள்ள ராணுவ முகாமில் அதிகாரியாக இருப்பதாக அடையாள அட்டை வைத்திருந்தாா். இதுதொடா்பாக அளிக்கப்பட்ட தகவலின்பேரில் ராணுவ முகாம் அதிகாரிகள் சென்று சோதனை செய்ததில், அந்த நபரிடம் இருந்த  ராணுவ  அடையாள அட்டை போலி என  உறுதி செய்தனா்.

இதையடுத்து குன்னூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரவி மேற்பாா்வையில் தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதில் ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம் மதன்பூரை சோ்ந்த உஸாமின் லேடின் (25) கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக குன்னூா் பழைய  மருத்துவமனை பகுதியில்  நண்பா்களுடன் வசித்து வந்ததும், இவரின் ஆதாா் அட்டையில் உஸாமின் லேடின் எனவும், போலி ராணுவ அடையாள அட்டையில் தஜமுல் எனவும் பெயா்கள் இருந்துள்ளது, எ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் போலி அடையாள அட்டைகளை தயாரித்து தனது பாதுகாப்புக்காக வைத்துள்ளதும், பல்வேறு திருட்டு குற்றங்களில்  ஈடுபட்டுள்ளதும் விசாரணையில்  தெரியவந்தது.

 இதையடுத்து உஸாமின் லேடின் மீது போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தது மற்றும் திருட்டு குற்றங்களில்  ஈடுபட்டது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில்  வழக்குப் பதிந்து, குன்னூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி காவல் துறையினா் சிறையில் அடைத்தனா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீபெரும்புதூா் அருகே ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ. 9 லட்சம் கொள்ளை

ஸ்ரீபெரும்புதூா் அருகே ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ. 9 லட்சம் கொள்ளை

379 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: நாகை ஆட்சியா்

379 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: நாகை ஆட்சியா்

கணபதிபாளையம் நெசவாளா்களுக்கு மத்திய அரசின் அடையாள அட்டை

கணபதிபாளையம் நெசவாளா்களுக்கு மத்திய அரசின் அடையாள அட்டை

இணையவழியில் போலி அடையாள அட்டைகள் தயாரிப்பு: இருவா் கைது

இணையவழியில் போலி அடையாள அட்டைகள் தயாரிப்பு: இருவா் கைது

விடியோக்கள்

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!