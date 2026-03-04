Dinamani
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியாதமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வெப்ப நிலை உயர வாய்ப்புபுதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுஅரசு மருத்துவா்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்அதிகரிக்கும் ‘மெட்ராஸ் - ஐ’ பாதிப்பு - மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசிபிரிட்டன் கல்வி விசா: ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு தடைநேபாளத்தில் இன்று பொதுத்தோ்தல் - இளைஞா் புரட்சிக்குப் பிந்தைய முதல் வாக்குப்பதிவுரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்புஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியை நிறுத்தியது கத்தாா்: இந்திய விநியோகம் பாதிக்க வாய்ப்புமேற்காசிய போா்ப் பதற்றம்: இந்தியா்களுக்கு உதவ வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைப்புமாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறாா் நிதீஷ் குமாா்? இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புடி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!
/
நீலகிரி

உதகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கேத் ஆய்வகம் திறப்பு

நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.7.24 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட கேத் ஆய்வகம் புதன்கிழமை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

News image
உதகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கேத் ஆய்வகத்தைப் பாா்வையிடும் அரசு தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன், மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு உள்ளிட்டோா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.7.24 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட கேத் ஆய்வகம் புதன்கிழமை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை ஹெச்பிஎஃப் அருகே ரூ.499 கோடி மதிப்பீட்டில் 700 படுக்கைகள் கொண்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டப்பட்டது. இங்கு எம்ஆா்ஐ, சிடி ஸ்கேன், டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே போன்றவையும், 10 அறுவைச் சிகிச்சை அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மருத்துவமனையை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் திறந்துவைத்தாா்.

நாள்தோறும் 1,500 வெளிநோயாளிகள் இங்கு சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனா். இங்கு இதய நோய் சிகிச்சைக்கான வசதிகள் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், கேத் ஆய்வகம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, இங்கு ரூ.7.24 கோடி மதிப்பில் கேத் ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதைக் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

தொடா்ந்து, உதகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசின் தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன் பங்கேற்று கேத் ஆய்வகத்தைப் பாா்வையிட்டாா்.

பின்னா், செயதியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இதயம் சம்பந்தமான சிகிச்சை நோயாளிகளுக்கு கிடைக்காமல் இருந்தது.

கடந்த ஆண்டு, நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பழங்குடியினா் உள்பட சுமாா் 520 போ் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டனா்.

இவா்கள் சிகிச்சை பெற கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இதனால் இவா்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. மேலும், இது நோயாளிகளுக்கும், உதவியாளா்களுக்கும் உடல், மன அழுத்தத்தை உருவாக்கியது.

இதைத் தொடா்ந்து நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.7.24 கோடி மதிப்பில் கேத் ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக கரோனரி ஆஞ்சியோகிராம், கரோனரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர இதயமுடுக்கி போன்ற மேம்பட்ட இதய பராமரிப்பு சேவைகள் வழங்கப்படும் என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு, உதகை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கணேஷ், மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் சீனிவாசன், மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ, மாணவியா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சிதம்பரம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இதய நோய் சிகிச்சைப் பிரிவு தொடக்கம்

சிதம்பரம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இதய நோய் சிகிச்சைப் பிரிவு தொடக்கம்

திருப்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.5 கோடியில் புற்றுநோய் சிகிச்சை பிரிவு: ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.5 கோடியில் புற்றுநோய் சிகிச்சை பிரிவு: ஆட்சியா் ஆய்வு

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட குழந்தை மீட்பு

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட குழந்தை மீட்பு

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 பேருக்கு புற்று நோய் அறுவைச் சிகிச்சை

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 பேருக்கு புற்று நோய் அறுவைச் சிகிச்சை

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு