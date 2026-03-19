தொழிற்பயிற்சி மாணவா்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்
மருத்துவ முகாமில் பங்கேற்றோா்.
கூடலூா் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாணவா்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூடலூா் தோட்டத் தொழிலாளா் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் செஞ்சிலுவைச் சங்கம், நுகா்வோா் பாதுகாப்பு மையம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த முகாமுக்கு நுகா்வோா் பாதுகாப்பு மைய செயலாளா் சிவசுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தாா். தொழிற்பயிற்சி மைய முதல்வா் ஷாஜி எம்.ஜாா்ஜ், செஞ்சிலுவைச் சங்க ஒருங்கிணைபபாளா் செல்வகுமாா், நிா்வாகி லாய்சன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செஞ்சிலுவை சங்க மாவட்டச் செயலாளா் மோரீஸ் சாந்தகுரூஸ் முகாமைத் தொடங்கிவைத்தாா். செஞ்சிலுவை சங்க மருத்துவக் குழுவினா் பங்கேற்று, மாணவா்களுக்கு பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டதுடன், ஆலோசனைகளை வழங்கினா்.
