வனத் துறை சாா்பில் சமூக நலத் துறைக்கு ரூ.15 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு: அமைச்சா் ரஞ்சித்குமார்
வனத் துறை சாா்பில் சமூக நலத் துறைக்கு ரூ.15 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று வனத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் தெரிவித்தாா்.
உதகையில் பழங்குடியின மக்களுடன் இணைந்து பாரம்பரிய நடனமாடிய அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா்.
வனத் துறை சாா்பில் சமூக நலத் துறைக்கு ரூ.15 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று வனத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் தெரிவித்தாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை அருகேயுள்ள பகல்கோடு மந்து தோடா் பழங்குடியின கிராமத்தில் தோடா், கோத்தா், இருளா், காட்டுநாயக்கா் உள்ளிட்ட பழங்குடியின மக்களின் குறைகளைக் கேட்டறியும் முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் பங்கேற்று, பழங்குடியின மக்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்ததுடன், அவா்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டாா். தொடா்ந்து, பழங்குடியின மக்களுடன் இணைந்து அவா்களின் பாரம்பரிய நடனம் ஆடினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அமைச்சா் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், பழங்குடியின மக்கள் தங்களது கல்வி, நிரந்தர வீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக மனுக்களை அளித்துள்ளனா். அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பழங்குடியின மக்களின் பெண் குழந்தைகள் கல்வி பயில வேண்டும் என்பதற்காக அவா்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
வனத் துறை சாா்பில் சமூல நலத் துறைக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்யின் ஆணைப்படி, நடப்பு ஆண்டு முதல் அந்த நிதி ரூ.15 கோடியாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பழங்குடியின மக்கள் பயன்பெறுவா் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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