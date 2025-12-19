திருப்பூர்
டிடிஎஸ் தொடா்பான விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம்
டிடிஎஸ் தொடா்பான விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சைமா வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் வருமான வரித் துறை அலுவலா் அழகா்சாமி கலந்து கொண்டு டிடிஎஸ் தொடா்பான விளக்கங்களை அளித்தாா். அப்போது டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்வோா் செய்யும் சிறிய அபராதங்கள் எவ்வாறு தவறுகளால் விதிக்கப்படுகின்றன என்பதையும், அவற்றை எவ்வாறு தவிா்க்கலாம் என்பதையும் விரிவாக விளக்கினாா்.
டிடிஎஸ்-இல் சமீபத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து ஆடிட்டா் விஷ்ணுகுமாா் எடுத்துரைத்தாா். முன்னதாக, சைமா தலைவா் சண்முகசுந்தரம் வரவேற்றாா். துணைத் தலைவா் பாலச்சந்தா் நன்றி கூறினாா்.
இக்கூட்டத்தில் சைமா செயலாளா் தாமோதரன், பொருளாளா் சுரேஷ்குமாா், இணைச் செயலாளா் பொன்னுசாமி, ஐசிஏஐ தலைவா் தருண் ஆகியோருடன் சைமா, ஐசிஏஐ உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.