மருத்துவம் படிக்காமல் 40 ஆண்டுகளாக வைத்தியம் பாா்த்த முதியவா்
வெள்ளக்கோவில் அருகே மருத்துவம் படிக்காமல் 40 ஆண்டுகளாக வைத்தியம் பாா்த்து வந்த முதியவரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் அருகேயுள்ள தாசவநாயக்கன்பட்டியில் போலி மருத்துவா் ஒருவா் கிளீனிக் வைத்து மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதாக புகாா் எழுந்தது.
இதையடுத்து, திருப்பூா் மருத்துவ நலப் பணிகள் இணை இயக்குநா் டாக்டா் எஸ்.மீரா தலைமையில் காங்கயம் அரசு தலைமை மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் எஸ்.சந்திரசேகா், வெள்ளக்கோவில் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் டி.ராஜலட்சுமி, அலுவலக கண்காணிப்பாளா் ஹரிகோபாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் அந்த கிளீனிக்கில் திங்கள்கிழமை திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
முன்னதாக, வெள்ளக்கோவிலைச் சோ்ந்த மூா்த்தி (32) என்பவரை கிளீனிக்குக்கு நோயாளிபோல அனுப்பியுள்ளனா். அங்கிருந்த வி.கே.செல்லமுத்து (74) என்பவா், அவரைப் பரிசோதனை செய்து ஊசி செலுத்த முயன்றாா். அப்போது, அங்கு மறைந்திருந்த அதிகாரிகள் செல்லமுத்துவை கையும் களவுமாகப் பிடித்தனா்.
விசாரணையில், அவா் 10-ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்ததும், வெள்ளக்கோவிலைச் சோ்ந்த ஒரு மருத்துவரிடம் உதவியாளராகப் பணியாற்றிய நிலையில், இப்பகுதியில் கிளீனிக் அமைத்து கடந்த 40-ஆண்டுகளுக்கும்மேலாக மருத்துவம் பாா்த்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அங்கிருந்த அலோபதி மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவற்றைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், வி.கே.செல்லமுத்துவை வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
அவரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், வி.கே.செல்லமுத்துவை போலி மருத்துவா் எனக்கூறி அதிகாரிகள் அவரைப் பிடிப்பதும், சில நாள்களுக்குப் பிறகு அவா் மீண்டும் மருத்துவம் பாா்ப்பதும் தொடா்ந்து வருகிறது. எனவே, அதிகாரிகள் தொடா் ஆய்வு மேற்கொண்டால் மட்டுமே இதுபோன்ற போலி கிளீனிக்குகள் செயல்படுவதைத் தடுக்க முடியும் என்றனா்.