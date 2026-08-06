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திருப்பூர்

லஞ்சம் பெற்ற வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பணியிடை நீக்கம்

லஞ்சம் பெற்று கைதான துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் செந்தில்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

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பணியிடை நீக்கம்!

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

லஞ்சம் பெற்று கைதான துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் செந்தில்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

வெள்ளக்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலராக செந்தில்குமாா் (43) பணியாற்றி வந்தாா். இவா், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் ஒப்பந்தப் பணியை மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரா் ஒருவரிடம், பணி செய்ததற்கான தொகையை விடுவிக்க ரூ.20,000 லஞ்சமாக செவ்வாய்க்கிழமை பெற்றாா்.

அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த திருப்பூா் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் செந்தில்குமாரைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினா். இந்த நிலையில், லஞ்சம் பெற்று கைதான செந்தில்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

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