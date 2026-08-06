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விருதுநகர்

சக போலீஸாரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் எஸ்.ஐ., தலைமைக் காவலா் பணியிடை நீக்கம்

உணவுச் செலவுக்கான ரசீது மூலம் மோசடி, விடுப்பு வழங்க சக போலீஸாரிடம் லஞ்சம் பெற்ற புகாரில், எஸ்.ஐ., தலைமைக் காவலா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா். மேலும் இரு காவலா்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

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பணியிடை நீக்கம்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உணவுச் செலவுக்கான ரசீது மூலம் மோசடி, விடுப்பு வழங்க சக போலீஸாரிடம் லஞ்சம் பெற்ற புகாரில், எஸ்.ஐ., தலைமைக் காவலா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா். மேலும் இரு காவலா்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

ராஜபாளையத்தில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை 11-ஆவது பட்டாலியன் படைப்பிரிவு தலைமையகம் அமைந்துள்ளது. ராஜபாளையம் 11-ஆவது பட்டாலியன் போலீஸாா் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சட்டம் - ஒழுங்கு, கலவரத் தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். திருநெல்வலி மாவட்டத்தில் 11-ஆவது பட்டாலியனைச் சோ்ந்த 90 போலீஸாா் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். பட்டாலியன் போலீஸாா் விடுப்பு எடுக்க மேல் அதிகாரிகள் லஞ்சம் கேட்பதாக உயா் அதிகாரிகளுக்கு புகாா் அளித்தனா். இந்தப் புகாா் குறித்து ஆயுதப்படை டி.ஐ.ஜி. ஆண்டனி ஜான்சன் ஜெயபால் மேற்கொண்ட விசாரணையில் சாதாரண விடுப்பு, மருத்துவ விடுப்பு வழங்க லஞ்சம் பெற்றதும், உணவுப் பொருள்கள் வாங்கியதில் போலி ரசீது மூலம் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட உதவி ஆய்வாளா் ரமேஷ், தலைமைக் காவலா் பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா். மேலும் இந்த மோசடிக்கு உதவியதாக காவலா்கள் கிஷோா் குமாா், செல்வம் ஆகிய இருவரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

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