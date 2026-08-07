Dinamani
டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.20 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை சரிவு: சென்செக்ஸ் 450 புள்ளிகளுக்கும், நிஃப்டி 24,550க்கு அருகில் சென்று நிறைவு!!பாகிஸ்தான், சௌதியுடன் கைகோர்க்கும் துருக்கி! முத்தரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்! ஐரோப்பா டி20 பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் அஜிங்க்யா ரஹானே! செயின்ட் லூயிஸ் ரேப்பிட்- பிளிட்ஸ் செஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன்! ஒரே வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 5,400 உயர்வு: தங்கம் விலை மாலை நிலவரம்! முதல்வர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ்!முதல்வர் விஜய்க்கு ஒரு தலைகுனிவு ஏற்பட்டால் தமிழ்நாடு வெகுண்டெழும்! பிரேமலதா பேச்சு
/
திருப்பூர்

ஜவுளித் துறையின் நீண்ட கால கோரிக்கை நிதிநிலையில் புறக்கணிப்பு

ஜவுளித் துறையின் நீண்ட கால கோரிக்கையான கப & இப மற்றும் ஏப மின் இணைப்புகளுக்கான நிலைக்கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்பது நிதிநிலையில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓஸ்மா சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

News image

அருள்மொழி

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 11:19 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜவுளித் துறையின் நீண்ட கால கோரிக்கையான கப & இப மற்றும் ஏப மின் இணைப்புகளுக்கான நிலைக்கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்பது நிதிநிலையில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓஸ்மா சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவா் (ஓஸ்மா) ஜி. அருள்மொழி வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

தமிழ்நாடு நிதிநிலையில் ஜவுளி மற்றும் தொழில் வளா்ச்சிக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளை ஒஸ்மா வரவேற்கிறது. கைத்தறி, நூல் மற்றும் ஜவுளித் துறைக்கு ரூ.1,568 கோடி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதை வரவேற்கிறோம்.

அதேபோல, நஐடஇஞப தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்க ரூ.3,200 கோடி, தொழில் திறன் மேம்பாட்டுக்கு ரூ.2,200 கோடி, மின்சாரத் துறையில் 178 துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்க ரூ.1,543 கோடி, கோவை-அரியலூா் 765 ந்ய மின் பகிா்மான வழித்தடம் அமைக்க ரூ.4,000 கோடி மற்றும் பசுமை எரிசக்தி வழித்தடம் அமைக்க ரூ.6,884 கோடி ஒதுக்கியிருப்பது தமிழகத்தின் தொழில் வளா்ச்சிக்கும், ஜவுளித் துறையின் எதிா்கால முன்னேற்றத்துக்கும் உறுதுணையாக அமையும்.

இருப்பினும், ஜவுளித் துறையினா் நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வரும் கப & இப மற்றும் ஏப மின் இணைப்புகளுக்கான நிலைக்கட்டணத்தை குறைப்பது தொடா்பான அறிவிப்பு இந்த நிதிநிலையில் இடம்பெறாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது. இந்தக் கோரிக்கையை அரசு விரைவில் பரிசீலித்து, தொழில் துறையின் போட்டித்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என நம்புகிறோம்.

தமிழகத்தின் தொழில் வளா்ச்சிக்கும், வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்துக்கும், ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக்கும் தொடா்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும் திட்டங்களை அரசு மேலும் அறிவிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்க ரூ.10 கோடி சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு

ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்க ரூ.10 கோடி சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு

தமிழக பட்ஜெட்: ஜவுளித் துறையினா் கருத்து

தமிழக பட்ஜெட்: ஜவுளித் துறையினா் கருத்து

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை: திருப்பூா் தொழில் துறையின் போட்டித் திறனை மேலும் உயா்த்தும்

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை: திருப்பூா் தொழில் துறையின் போட்டித் திறனை மேலும் உயா்த்தும்

கரூா் ஜவுளிகள் உள்நாட்டில் ரூ.3 ஆயிரம் கோடிக்கு விற்பனை: ஆட்சியா் தகவல்

கரூா் ஜவுளிகள் உள்நாட்டில் ரூ.3 ஆயிரம் கோடிக்கு விற்பனை: ஆட்சியா் தகவல்

விடியோக்கள்

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly

”மக்களுக்கு தொந்தரவு அளிக்கும் வனத்துறை!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | Theni

”மக்களுக்கு தொந்தரவு அளிக்கும் வனத்துறை!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | Theni